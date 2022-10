House of the Dragon: Paddy Considine ringrazia i fan e rivela il segreto di Re Viserys

Tra le tante cose, nell'ottavo episodio di House of the Dragon i fan hanno avuto il piacere di assistere ad una strabiliante performance attoriale da parte di Paddy Considine.

Il personaggio di Viserys si è contraddistinto per tutta la stagione, ma grazie all'ultima puntata è riuscito a fare breccia definitivamente nel cuore degli spettatori, merito dell'ottima scrittura e dell'attore britannico.

E proprio in occasione della messa in onda dell'ottavo episodio, Considine ha condiviso un nuovo post sul suo Instagram, rivelando l'ultimo segreto di Re Viserys e ringraziando i fan per tutto il sostegno ricevuto:

“Con la morte della Regina Aemma, muore anche Viserys. Era una vera storia d'amore. Questo è il segreto che ho portato con me. Per quanto sia malato, Viserys non chiede mai di essere curato. Accetta tranquillamente la sua sofferenza, senza mai perdonare se stesso per aver sottoposto la sua amata moglie a tali torture nei suoi ultimi momenti. Viserys è stato un regalo. Sono così onorato che mi abbia trovato. Ora non c'è più", ha scritto l'attore.

La performance di Considine è stata elogiata anche da George R.R.Martin e ora quest'ultima informazione non può far altro che far crescere ancora di più la stima verso il personaggio. La morte di Re Viserys sarà dura da superare, sia all'interno dello show che soprattutto per i fan.