House of the Dragon, parla George R.R.Martin: 'Serviranno 4 stagioni per raccontare tutto'

Tra intrighi, complotti e tradimenti, il nuovo show HBO continua ad entusiasmare i fan e procede senza intoppi la sua corsa verso il finale di stagione. A differenza della serie madre, composta da otto stagioni, George R.R.Martin ha confermato che House of the Dragon si concluderà molto prima.

Nel suo ultimo post sul suo blog, l'autore ha brevemente affrontato il tema dei salti temporali della serie. Fin dal primo episodio, nello show ci sono stati diversi salti di alcuni anni, che hanno ricoperto la giovinezza di Rhaenyra e Alicent, interpretate da Milly Alcock ed Emily Carey, fino alle versioni più adulte di Emma Darcy e Olivia Cooke. Parlando dei salti, Martin ha scritto: "Penso che il co-showrunner Ryan Condal abbia gestito i salti molto bene". Il creatore di GoT ha poi aggiunto di aver amato "sia le versioni giovanili che quella adulte di Alicent e Rhaenyra, insieme alle attrici che le interpretano."

L'autore ha poi aggiunto che avrebbe preferito che la serie "avesse avuto più tempo per esplorare la relazione tra Rhaenyra e ser Harwin, il matrimonio di Daemon e Laena e i loro giorni a Pentos, la nascita dei vari bambini e tutto il resto che abbiamo dovuto saltare”. Martin ha poi continuato: "Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte le cose che invece abbiamo dovuto saltare". Ci vorranno quattro stagioni complete di 10 episodi per rendere giustizia alla Danza dei Draghi, dall'inizio alla fine", ha concluso.



