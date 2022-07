House of the Dragon, parla lo showrunner: 'non sono stato influenzato dal finale di GoT'

Il co-showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, afferma di aver cercato di onorare l'eredità delle serie televisive più popolari della HBO, dando anche il proprio tocco unico al mondo di Westeros.

Condal, che ha scritto la nuova serie insieme a George R.R. Martin, il creatore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha rivelato che House of the Dragon, che si è svelato nell'ultimo trailer, non sarà influenzato dall'amaro finale dell'ultima stagione di Game of Thrones, che non è andato giù a moltissimi fan della serie.

"Le persone avranno sempre qualcosa da dire sul modo in cui una cosa amata finisce", ha detto Condal nella sua ultima intervista a Entertainment Weekly. “Quello che dicono non influisce davvero sul modo in cui ci avviciniamo a questa serie. Abbiamo questa enorme eredità da portare avanti. [E vogliamo] farla nel miglior modo possibile per onorare ciò che è venuto prima, ma anche di non fare la cosa che penso facciano molti sequel: racchiudere ciò che ami in una confezione diversa."

In attesa del debutto dello show, che come sappiamo arriverà il prossimo 21 agosto su HBO, vi ricordiamo che è da poco uscito il merchandise ufficiale di House of Dragon, serie prequel del celebre 'Il Trono di Spade'.