House of the Dragon, quanto tempo passa tra un episodio e l'altro?

Un nuovo episodio di House of the Dragon è uscito da poco e nella nostra recensione della terza puntata potete seguire insieme a noi le spettacolari battaglie, i tradimenti e le minacce che vanno in onda su Sky e NOW ogni lunedì.

Si potrebbero descrivere i primi episodi della serie House of the Dragon con due semplici parole: salto temporale. Tra le varie puntate ,infatti, lo scarto temporale è evidente e pare dilatarsi sempre di più.

Il secondo episodio riprende il racconto ben 6 mesi dopo la fine del primo, andando a bypassare l'elaborazione del lutto da parte di re Viserys e Principessa Rhaenyra Targaryen. Lo stesso avviene tra il secondo ed il terzo episodio, 3 anni separano le due puntate che ci mostrano Alicent e Viserys già sposati con un figlio di due anni e in attesa di un altro bambino. Con questo schema molto probailmente passeremo con un "salto" anche dall'episodio 3 al 4 ma, c'è un motivo dietro questa scelta narrativa.

Il fulcro della serie è la Danza dei Draghi (guerra civile tra due Targaryen per la successione al Trono di Spade) e la prima stagione ruota intorno a ben 30 anni di tensioni e intrecci che hanno condotto la casa ad una faida interna.

In soli 10 episodi c'è molto materiale da dover gestire, partendo dal Gran Consiglio del 101 DC fino ad arrivare al 129 DC quando la sanguinosa Danza inizierà. Proprio per questo motivo è stato già annunciato che il più grosso salto temporale lo avremo a metà stagione e sarà circa di 10 anni. Sarà in quell'occasione, infatti, che gli attori della giovane Rhaenyra e di Alicent saranno sostituiti da Emma D’Arcy e Olivia Cooke, più adulti ed adatti ai ruoli.

Se vi foste persi tra i vari numeri, vi ricordiamo noi la data di uscita della quarta puntata di House of the Dragon.