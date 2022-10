House of the Dragon: perché Aemond non era in possesso di un drago?

Nel mondo di George R.R.Martin, i draghi hanno una grandissima importanza, per via della loro potenza e del loro legame con i Targaryen. Nel settimo episodio dello show, Aemond perde un occhio dopo aver conquistato il drago più grande del regno, Vhagar, appartenuto in precedenza da Laena Velaryon, che lo rivendicò all'età di 15 anni.

Ma come mai i due non possedevano nessun drago, a differenza dei loro fratelli?. In una nuova clip del podcast House of the Dragon, il co-conduttore Jason Concepcion ha risposto alla domanda e ha fatto luce sulle preziose uova di drago.

Nell'ottava puntata di House of the Dragon abbiamo visto Daemon (Matt Smith) trovare tre uova, deposte a Roccia del Drago da Syrax, il drago di Rhaenyra (Emma D'Arcy). Le tre uova sono sicuramente destinate ai loro figli, Aegon II, Viserys II e al bambino di cui Rhaenyra è incinta durante l'episodio. Nel podcast Concepcion spiega che le uova di drago sono piuttosto rare. Vengono deposte dai draghi femmina in luoghi molto difficili da raggiungere e in momenti non prevedibili. "E non tutte si schiudono". Tradizionalmente, i Targaryen mettono un uovo nella culla di un principe o di una principessa appena nata. "Certamente – non riesco a immaginare che non abbiano messo un uovo nella sua culla (Aemond), ma potrebbe essere successo che – nessun uovo si è schiuso” ha raccontato il co-conduttore.

In attesa del prossimo episodio, che arriverà su Sky e NOW, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di George R.R.Martin, che ha confermato che House of the Dragon avrà 4 stagioni.