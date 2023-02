House of the Dragon: ecco perché è stata scelta Milly Alcock come giovane Rhaenyra

In attesa dell'inizio delle riprese di House of the Dragon 2, oggi torniamo a parlare della sorprendente prima stagione della serie HBO, vincitrice degli ultimi Golden Globe. Pochi giorni fa è infatti arrivato il libro dedicato alla creazione dello show, che descrive in dettaglio anche alcuni dei casting dello spin-off di GoT.

Come ben sapete lo spettacolo vede Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen, ma negli episodi precedenti la giovane Rhaenyra è stata interpretata da Milly Alcock. E proprio in "House of the Dragon: Inside the Creation of a Targaryen Dynasty", la direttrice del casting Kate Rhode James ha spiegato che dopo aver scelto la D'Arcy, l'attrice ha condiviso le foto di se stessa da adolescente, successivamente utilizzate nella ricerca di Alcock. "Che sia la forma del naso o la forma degli occhi, deve esserci qualcosa", ha spiegato James. "Era molto simile a Emma, ​​nel senso che era unica. Era unica. Non era allenata- era tutta istinto".

"In Emma vedo un'anima antica", ha aggiunto lo showrunner di House of the Dragon Ryan Condal. "E' una delle attrici più intelligenti che abbia mai incontrato o con cui abbia mai parlato. Molti attori sono adatti solo per un tipo di ruolo. Poi ci sono questi attori che possono trasmettere emozioni sottili attraverso piccoli cambiamenti, nel modo in cui respirano o con uno sguardo. Emma è così".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di House of the Dragon.