House of the Dragon, perché i Velaryon sono neri? Lo showrunner: 'Volevamo diversità'

Nonostante le critiche perlopiù entusiaste, House of the Dragon ha creato anche dell'immancabile malcontento: in molti, ad esempio, hanno puntato il dito contro Corlys Velaryon e famiglia, il cui colore della pelle sarebbe, sempre secondo costoro, fuori contesto in un mondo come quello creato da George R.R. Martin.

Perché, dunque, la scelta di rendere neri i membri di Casa Velaryon? A rispondere, mentre proprio Martin torna ad elogiare il Viserys di Paddy Considine, è stato lo showrunner Ryan Condal: "È impossibile accontentare tutti, ma il motivo per cui è stata una scelta di successo è il fatto che sia stata una scelta ragionata, non è stata una cosa fatta solo per mostrarci progressisti o qualcosa del genere" sono state le sue parole.

Condal ha proseguito: "È il 2022, abbiamo un'audience incredibilmente diversificata non solo in America, ma in un sacco di Paesi in cui si parlano diverse lingue, che rappresentano ogni colore sotto il sole. Ed era davvero importante riuscire a riflettere ciò in qualche modo nello show. Questo è un mondo fantasy, se fosse stata un'opera basata su fatti storici sarebbe stato diverso".

Al netto di qualche critica, comunque, i Velaryon si sono imposti sin da subito come alcuni tra i più importanti protagonisti di questo spin-off: le chiacchiere, insomma, mai come in questo caso stanno davvero a zero. Colori e diversità a parte, comunque, George R.R. Martin ha svelato il numero di stagioni che vorrebbe per House of the Dragon.