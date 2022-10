House of the Dragon, a quale personaggio di Game of Thrones somiglia Aegon? Parla l'attore

Tra le serie più amate dell'ultimo periodo televisivo, House of the Dragon è sicuramente ricca di personaggi spregevoli, crudeli, malvagi o, in alcuni casi, decisamente disgustosi. Uno di questi personaggi è il nuovo sovrano del reame, Aegon Targaryen II. Secondo il suo interprete, il personaggio assomiglia molto a un altro di Game of Thrones.

Dopo le parole di Eve Best a EW, parlando con l'Hollywood Reporter, Tom Glynn-Carney, che interpreta Aegon, ha parlato dei paragoni che ha ricevuto con il Joffrey Baratheon di Game of Thrones, spiegando che questo era proprio l'obiettivo degli showrunner.

"Ryan e Miguel hanno detto che se potevamo fare dei paragoni con [i personaggi del Trono], lui è il più somigliante a Joffrey. Tuttavia, non è un vero e proprio psicopatico. È molto più complesso. Le sue decisioni sono dovute a insicurezze, confusione e rabbia. È solo amaramente confuso e mentalmente malato".

Come spiega Glynn-Carney, Aegon, pur essendo simile, non è esattamente come Joffrey. La star afferma che il suo personaggio è indifeso e si affida a coloro che lo circondano per prendere decisioni che lo indirizzino nella giusta direzione. L'attore si sofferma anche sulle azioni compiute da Aegon nel recente episodio, in cui ha implorato di evitare di essere nominato Re.

"È cresciuto con l'idea di non volere il potere. E suo padre non voleva che lo avesse. Quindi c'è anche questo risentimento. È una persona molto egoista perché vuole fuggire. Penso che se fosse una persona moderna, lascerebbe la sua famiglia e andrebbe in giro per l'Australia a farsi crescere i dread".

Sebbene sia ormai evidente che Aegon non esaudirà il suo desiderio, resta da vedere come gestirà questo nuovo potere sia nel finale della prossima settimana che nelle stagioni successive.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera. Su queste pagine trovate già la recensione della 1x09 di House of the Dragon.