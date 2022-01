House of the Dragon, Peter Dinklage dice la sua sul prequel di Game of Thrones

House of the Dragon sarà senza dubbio un successo, secondo Peter Dinklage, l'attore che ha interpretato Tyrion Lannister nella celebre serie Game of Thrones. Durante una recente partecipazione a un podcast, Dinklage ha detto la sua sulla serie prequel che vedrà la luce nel corso dell'anno su HBO: ecco che cosa ha dichiarato.

Mentre procedono le riprese di House of the Dragon, aumenta l'attesa da parte dei tanti fan dell'universo nato dalla penna di George R. R. Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco. Ambientata secoli prima delle vicende narrate nello show originale, la serie spin-off di Game of Thrones racconterà la storia della casata dei Targaryen.

Pur supportando il progetto al quale ha preso parte anche il regista britannico Miguel Sapochnik, noto per aver diretto alcuni dei più memorabili episodi di Game of Thrones, Peter Dinklage non ha nascosto un velo di frustrazione nei confronti di HBO.

"Credo che sarà davvero un ottimo show" ha dichiarato Dinklage, ospite del podcast settimanale WTF di Marc Maron. "Il regista e produttore ha lavorato anche al nostro show e penso che sarà davvero fighissima. Ma per il nostro show hanno corso un rischio, anche HBO l'ha fatto".

Paragonando Game of Thrones con l'attesissimo prequel, infatti, l'attore ha dichiarato che: "E' stata una partenza lenta, ma perché non lo fanno di nuovo? Questo non è un rischio. E' già provato che funzionerà".

Solo il tempo ci dirà se Dinklage ha ragione e se House of the Dragon raccoglierà tutto il successo e l'affetto dei fan che Game of Thrones si è saputa conquistare negli anni. Di certo, non sbaglia quando afferma che Game of Thrones fu una scommessa: non c'era nessuna garanzia sul fatto che il celebre show HBO sarebbe diventato uno dei più popolari, amati e discussi degli ultimi dieci anni.

Nei mesi scorsi, anche Nikolaj Coster-Waldau aveva parlato della serie prequel, ammettendo di essere curioso di vedere House of the Dragon: "Non credo avranno il lusso che abbiamo avuto noi. Dovranno iniziare nelle condizioni in cui noi eravamo verso la stagione 4 o 5, perché è a quelle che saranno paragonati".