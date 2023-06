House of the Dragon, Peter Dinklage a sorpresa: 'Non l'ho ancora vista'

House of the Dragon, lo spin-off prequel di Game of Thrones è stato un successo di pubblico e di critica già dal suo debutto, con i fan più accaniti che non desideravano altro che tuffarsi di nuovo nell’universo creato da Martin. Di diverso avviso è stato però Peter Dinklage, interprete dello show originale, che non ha ancora visto la serie.

La produzione della seconda stagione di House of the Dragon è cominciata e tutti quelli che hanno amato la serie originale e il primo capitolo del suo prequel non vedono l’ora di scoprire quali nuovi intrighi sconvolgeranno la trama della serie creata da Ryan Condal e George R.R. Martin.

Controcorrente, in modo forse inatteso, le parole dell’attore che ha interpretato Tyrion Lannister nello show madre, che parlando a Entertainment Weekly ha ammesso di non aver ancora visto il nuovo prodotto targato HBO: “Ancora non l’ho vista. Ho preso parte a quello show per così tanto tempo. E ho visto altre cose. Ma sono intenzionato a vedere la serie. Ho sentito che è molto bella”.

L’interpretazione dell’iconico personaggio di Dinklage nella serie Game of Thrones gli è valsa la vittoria di quattro Emmy e gli ha aperto la strada per numerosi ruoli di primo piano sia per quanto riguardi produzioni cinematografiche che per quelle destinate al piccolo schermo.

In attesa di sapere di più sulle evoluzioni relative alla nuova stagione, che come molti altri prodotti sta soffrendo la crisi dovuta allo sciopero degli sceneggiatori, vi ricordiamo di quel momento in cui HBO aveva deciso di cancellare House of the Dragon.