House of the Dragon, il pilot spiana la strada a un altro spin-off di Game of Thrones?

È stata una premiere da record quella di House of the Dragon, e forse persino più significativa di quel che si potrebbe pensare per il futuro del franchise. Come? Ponendo le basi per un altro spin-off di Game of Thrones.

Nel pilot del primo spin-off di del Trono di Spade che è riuscito ad arrivare sugli schermi (non il primo girato, ricordate lo spin-off cancellato di Game of Thrones con Naomi Watts?) sembrerebbe infatti essere stata menzionata un'altra delle produzioni seriali ispirate alla mitologia creata da George R.R. Martin attualmente in sviluppo per il network HBO.

Quando le giovani Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower (Milly Alcock e Emily Carey) ripassano insieme la storia del regno, le due ragazze finiscono con il parlare della Principessa Nymeria (la stessa a cui Arya Stark si ispirò per dare il nome al suo Metalupo) e della sua incredibile impresa, quando circa 800 anni prima degli eventi dello show, condusse 10.000 navi di rifugiati verso Dorne. Una volta arrivati, Nymeria decise di bruciare tutte le navi, così da stabilire una volta per tutte il loro nuovo regno.

Ma non è una menzione a caso questa di Nymeria in House of the Dragon, perché è da tempo stato annunciato lo sviluppo di uno spin-off prequel intitolato 10.000 Ships, proprio in riferimento alle celebri navi, di cui si dovrebbe occupare Amanda Segel (Helstrom, Person of Interest), ma che per ora non ha ancora ricevuto il via libera dal network. Che l'inserimento nello show possa significare sviluppi positivi, e magari un imminente ufficializzazione per 10.000 Ships?

Lo scopriremo solo prossimamente.