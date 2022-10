House of the Dragon, le polemiche del casting? Si fanno delle scelte, non tutte piacciono

Ancora prima della messa in onda del primo episodio di House of the Dragon, alcune polemiche scatenate dai fan di Game of Thrones avevano investito la produzione per delle scelte di casting considerate inappropriate. Queste avevano riguardato principalmente Steve Toussaint e il suo personaggio. Ora, lo showrunner ha risposto a queste polemiche.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner di House of the Dragon Ryan Condal ha riso dell'idea che i fan siano più qualificati di lui e di George R.R. Martin nel prendere decisioni su personaggi importanti. "Sì, per favore spiegate a me e a George chi è Daemon come personaggio, tutti quanti", ha detto.

Condal ha detto che la sua passione per Game of Thrones lo rende qualificato come chiunque altro per occuparsi dello show.

"Ho fatto un sacco di lavoro, spero di successo, per cercare di dimostrare che sono uno di loro", ha detto. "Arrivo in questo show da fan sfegatato e di lunga data dei libri: ho letto i libri più volte, ho ascoltato tutti gli audiolibri, ho letto 'Fuoco e sangue' probabilmente più volte di qualsiasi volume de 'Le cronache del ghiaccio e del fuoco', comunico regolarmente con George. Sono coinvolto come non mai. Farò ancora delle scelte che non piaceranno a tutti voi, ma, nel complesso, mi sto davvero prendendo cura della santità e del benessere dell'opera di George. Ci tengo immensamente sia come fan che come amministratore e showrunner. Finché potrò appoggiare la testa sul cuscino la sera sapendo di aver portato quel tipo di amore e fedeltà al suo lavoro, allora sentirò di aver fatto il mio lavoro".

Per quanto riguarda invece la Stagione 2 di House of the Dragon, il produttore Casey Bloys ha escluso l'arrivo nel 2023: "Probabilmente arriverà a un certo punto del 2024".

Il finale è stato il più visto su HBO dai tempi del finale di Game of Thrones, per cui la società è sicuramente intenzionata a prendersi il tempo necessario per rendere giustizia alla prossima stagione. La HBO non era sicura che la serie avrebbe raggiunto le stesse vette del suo predecessore, quindi il successo inequivocabile della Stagione 1 è stato uno shock per i responsabili. "Ero ansioso? Sono stato ansioso fin dal processo di sviluppo iniziale", ha osservato Bloys.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW.