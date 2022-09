House of the Dragon, a che ora sarà possibile vedere l'episodio 4?

A che ora sarà possibile vedere l'episodio 4 di House of the Dragon? La prima stagione della serie prequel di Game of Thrones sta per arrivare al giro di boa, e su Everyeye trovate tutte le informazioni necessarie per seguire le puntate in contemporanea con gli Stati Uniti.

Fin da quando è stata annunciata la data di uscita italiana, infatti, è stato confermato che House of the Dragon sarebbe stata distribuita da Sky e in streaming su NOW in contemporanea con l'uscita negli USA: dato che in America gli episodi settimanali della serie tv HBO vengono trasmessi ogni domenica alle 9pm EST, ciò vuol dire che in Italia Sky e NOW avranno disponibile una nuova puntata di House of the Dragon ogni lunedì alle 3 am, vale a dire alle tre di notte nella notte tra domenica e lunedì. La puntata sarà disponibile in lingua originale con i sottotitoli in italiano, mentre dalle 6 din mattina di ogni lunedì sarà possibile recuperare la puntata della settimana precedente in versione doppiata. La puntata in lingua italiana, inoltre, sarà replicata anche alle 21.15 su Sky Atlantic e on demand.

Ricordiamo che House of the Dragon ha battuto Gli anelli del potere in base ai numeri registrati da Samba TV per le rispettive premiere. Proprio l'incredibile risultato fatto registrare dalla messa in onda del primo episodio, la serie HBO è già stata rinnovata per una seconda stagione, sempre basata sul romanzo 'Fuoco e Sangue' di George RR Martin.

Per altri approfondimenti sulla saga e sul mondo fantasy di Game of Thrones, scoprite la storia del drago Balerion il Terrore Nero, il drago di Re Viserys.