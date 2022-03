House of the Dragon: il poster dello spin-off di Game of Thrones svela la data d'uscita!

HBO Max ha diffuso in rete un nuovissimo e molto suggestivo poster di House of the Dragon, primo spin-off della saga di Game of Thrones. La locandina, che mette al centro un uovo di drago che sta per schiudersi da un momento all'altro, svela finalmente quando vedremo la serie in streaming sulla piattaforma digitale e in onda su HBO. Scopritelo!

Dopo il leak di House of the Dragon uscito qualche giorno fa, il poster conferma che la previsione era accurata. House of the Dragon esordirà su HBO Max il 21 agosto 2022, quindi in piena estate. Uno slot un po' più posticipato rispetto alla messa in onda originale di Game of Thrones, la cui ultima stagione, la più criticata, aveva esordito nel mese di aprile 2017 (la sesta stagione, invece, era più in linea con la sua programmazione a metà luglio).



In Italia House of the Dragon arriverà in contemporanea su Sky e sulla piattaforma Now, il 22 agosto 2022.

La serie sarà ambientata trecento anni prima di Game of Thrones e avrà come personaggi principali Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys. Ma anche il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen un guerriero senza pari e cavaliere di draghi interpretato da Matt Smith. Trovate qui tutte le cose da sapere su House of the Dragon, dal cast alla trama.

Non sta più nella pelle Matt Smith, tra i protagonisti dello spin-off che ammette come House of the Dragon sia una grande sfida non solo per lui: "E' ovviamente una grande sfida per tutti noi che ne facciamo parte" ha dichiarato Smith. "C'è un fandom immenso che circonda Game of Thrones, e giustamente. Ha lasciato un'impronta in così tanti modi e sarà difficile ripetere tale impresa. Speriamo che House of the Dragon possa trasformarsi in qualcosa di diverso".

Non ci resta dunque che attendere con impazienza il 21 agosto prossimo! Quali sono le vostre aspettative sulla serie prequel? Ditecelo nei commenti!