House of the Dragon, il nuovo poster ufficiale dello spin-off di Game of Thrones!

Novità in arrivo per House of the Dragon, l'attesissima serie spin-off di Game of Thrones che debutterà il prossimo 22 agosto su Sky, in contemporanea con la messa in onda americana di HBO. A due mesi esatti dall'esordio, HBO ha diffuso il nuovissimo poster ufficiale della serie tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin!

Protagonista del poster (che potete vedere nel tweet a fine articolo) è una giovane Rhaenyra Targaryen, la primogenita di re Viserys interpretata da Milly Alcock e, nella sua versione adulta, da Emma D'Arcy. Alle sue spalle si staglia un drago, che sovrasta una distesa di spade che ai fan della celebre saga fantasy non passerà di certo inosservata.

House of the Dragon sarà ambientata due secoli prima degli eventi de "Il Trono di Spade" e racconterà in 10 episodi la storia della casata Targaryen, segnata dallo spettro della follia e da varie profezie.

Il trailer di House of the Dragon ci aveva già permesso di familiarizzare con i personaggi principali della serie prequel e i loro interpreti: oltre alla già citata Rheanyra, grande protagonista di questa storia, ci saranno anche Paddy Considine nei panni di re Viserys Targaryen, Matt Smith sarà Daemon Targaryen, Olivia Cooke interpreterà Alicent Hightower, seconda moglie del re, mentre Rhys Ifans sarà suo padre Otto. Vedremo inoltre Steve Toussaint ed Eve Best rispettivamente nei panni di Lord Corlys Velaryon e sua moglie Rhaenys, Sonoya Mizuno interpreterà la misteriosa Mysaria e Fabien Frankel sarà lo spadaccino Ser Criston Cole.

House of the Dragon è creata da George R.R. Martin insieme a Ryan Condal, che sarà showrunner insieme al regista Miguel Sapochnik. Tutti e tre figurano inoltre tra i produttori esecutivi, insieme alla sceneggiatrice Sara Hess, a Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt e Greg Yaitanes.