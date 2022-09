House of the Dragon: preparatevi ad un grosso salto temporale (e al cambio di attori)

House of the Dragon tornerà la prossima settimana con una nuova puntata ricca di sorpresa, alcune delle quali sono già state anticipate dal trailer di House of the Dragon episodio 3: tra queste, nel caso in cui non l'aveste notato dal filmato, ci sarà anche un grosso salto temporale.

Senza ovviamente fare spoiler circa i contenuti dell'episodio ma limitandoci a parlare di quanto mostrato dal trailer ufficiale, House of the Dragon si prepara a saltare avanti nel tempo rispetto agli eventi della prima e della seconda puntata: chi ha osservato il trailer con attenzione, infatti, si sarà sicuramente reso conto che ad un certo punto viene mostrato il nuovo figlio di Re Viserys, che sarà già sposato con Alicent quando la puntata inizierà. La ragazza ha dato alla luce un nuovo Targaryen, chiamato Aegon (il cui nome deriva da quell'Aegon Targaryen che ha tramandato la profezia su Daenerys e Jon Snow in Game of Thrones), e la cosa inevitabilmente ha inasprito i rapporti con l'amica di un tempo, Rhaenyra.

Il filmato anticipa anche la prima grande battaglia della serie tv prequel, ma l'escamotage narrativo del salto temporale sarà una tecnica che tornerà ancora nel futuro di House of the Dragon: come forse molti di voi sapranno, infatti, sia Rhaenyra che Alicent subiranno un cambio d'attrice ad un certo punto, con Emma D'Arcy e Olivia Cooke che erediteranno le parti dalle giovani Milly Alcock e Emily Carey.

Per altri contenuti scoprite chi è il Mangiagranchi Craghas Drahar, il nuovo villain della saga. La serie House of the Dragon, lo ricordiamo, è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.