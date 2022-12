House of The Dragon, preparatevi: Sangue e Formaggio stanno arrivando

Sangue e Formaggio: due nomi che potrebbero risultare strambi, ma solamente ai non-lettori secolari della saga. Chi invece già sa di cosa si parla (e nutre vendetta verso i Verdi e le loro azioni al termine della prima stagione), probabilmente starà saltando di gioia all'anticipazione di Sara Hess della loro presenza.

In una recente intervista per Variety, Sara Hess, scrittrice e produttrice televisiva, ha aggiornato l'audience sulla scrittura del secondo capitolo della serie, affermando che "stiamo scrivendo il finale della seconda stagione". Ma non è tutto: alla domanda fatidica sulla presenza di Sangue e Formaggio, due personaggi (assassini) estremamente crudi che verranno assoldati per compiere un duro gesto di vendetta, la Hass ha risposto:

"Non credo che rimarrete delusi".

Che sia un sì? Un forse? La Hass sembra far intendere che tale momento di climax nella storia dei Targaryen e dei Verdi potrebbe essere presente nella seconda stagione. D'altronde era già stato anticipato: Rhaenyra si scatenerà nella seconda stagione di House of The Dragon, soprattutto dopo quanto successo al termine della primo capitolo.

Ma non ci resta che aspettare la sua uscita, per confermarlo. E ci sarà una lunga attesa all'orizzonte... perché il 2023 non vedrà ancora l'uscita di House of The Dragon 2.