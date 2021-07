House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones esplorerà diverse timeline!

Mentre proseguono le riprese di House of the Dragon, atteso prequel/spin-off di Game of Thrones che racconterà le origini delle casa Targaryen 300 anni prima degli eventi della serie originale, le ultime aggiunte del cast hanno svelato degli importanti dettagli sulla trama.

Nei giorni scorsi la produzione HBO ha infatti accolto Milly Alcock e Emily Carey rispettivamente nel ruolo delle versioni da giovani della principessa Rhaenyra Targaryen e Alice Hightower, figlia del Primo Cavaliere del Re. Essendo che le due attrici sono indicate nel cast come "ricorrenti", e che le versioni adulte dei due personaggi saranno interpretate da Emma Darcy e Olivia Cooke, abbiamo dunque la conferma che House of the Dragon esplorerà diverse linee temporali, anche se non è ancora chiaro quanto spazio verrà dato agli eventi passati all'interno degli episodi.

Composta da 10 puntate, la nuova serie di Game of Thrones sarà basata sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin incentrato sulla casa Targaryen. Dietro le quinte troviamo i veterani del franchise Miguel Sapochnick (regista di episodi acclamati come Le Nozze Rosse e La Battaglia dei Bastardi) e Ryan Condall, i quali agiscono da showrunner, mentre Martin è accreditato come co-creatore (insieme a Randall) e produttore esecutivo.



Nel frattempo, Martin ha confermato che il finale dei romanzi di Game of Thrones si distaccherà da quello della serie TV.