House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones sarà rilasciato comunque nel 2022

La serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, punta ancora ad uscire nel 2022 nonostante tutti i problemi e i ritardi causati quest'anno dalla pandemia. A rivelarlo è stato il presidente della HBO Casey Bloys, in una recente intervista.

Ha anche confermato che il casting per la serie è in corso, sebbene non abbia specificato dove precisamente si stia svolgendo ma, ha assicurato che i lavori procedono ad un ritmo serratissimo e che dunque non vi dovrebbero essere particolari ritardi.

Ambientato circa 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon racconta la storia della casata Targaryen dalle cui ceneri poi sarebbe nata Daenerys. Lo spinoff è stato ordinato nel 2019 è sarà composto da 10 episodi per il momento. Fin qui non sappiamo ancora molto di House of the Dragon, sappiamo che George RR Martin sarà produttore esecutivo mentre Ryan Condal e Miguel Sapochnik saranno coinvolti come showrunner.

Anche se tutti sono in trepidante attesa per Winds of Winter, Martin cercherà di essere presente il più possibile per questa nuova produzione e, se troverà il tempo, magari scriverà anche qualche episodio:

"Mi aspetto di essere coinvolto in questo nuovo progetto in una certa misura e, chissà, se le cose vanno bene, potrei anche essere in grado di scrivere alcuni episodi, come ho fatto per le prime quattro stagioni di Game of Thrones. Ma non prenderò in mano nessun copione fino a quando non avrò finito e consegnato Winds of Winter. L'inverno sta ancora arrivando e il libro resta la mia priorità, per quanto mi piacerebbe scrivere un episodio di House".

Chissà come si evolveranno le cose nei prossimi mesi e soprattutto speriamo di ricevere al più presto maggiori informazioni sul cast della serie e sulle sue location. Come sempre vi terremo aggiornati.