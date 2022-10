House of the Dragon, il produttore conferma: la seconda stagione non uscirà nel 2023

Archiviato il finale della prima stagione di House of the Dragon, i fan sono già impazienti di conoscere gli sviluppi futuri dello show da record di HBO, che ha fatto dimenticare quasi a tutti la delusione fino a poco tempo fa ancora altissima per la stagione conclusiva di Game of Thrones. Purtroppo, però, i fan dovranno attendere parecchio..

Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha dichiarato a Vulture che la serie tornerà "a un certo punto del 2024. Stiamo iniziando a mettere insieme il piano e, proprio come l'ultima volta, ci sono tante incognite. Non si tratta di essere schivi o riservati, ma non vogliamo dire che saremo pronti per una determinata data e poi dover rimandare".

Il finale è stato il più visto su HBO dai tempi del finale di Game of Thrones, per cui la società è sicuramente intenzionata a prendersi il tempo necessario per rendere giustizia alla prossima stagione. La HBO non era sicura che la serie avrebbe raggiunto le stesse vette del suo predecessore, quindi il successo inequivocabile della Stagione 1 è stato uno shock per i responsabili. "Ero ansioso? Sono stato ansioso fin dal processo di sviluppo iniziale", ha osservato Bloys.

Anche lo showrunner Ryan Condal ha dato ai fan qualcosa da aspettarsi, facendo notare che i salti temporali, che a volte si sono rivelati frustranti, finiranno nella seconda stagione.

"Come ricompensa al nostro meraviglioso pubblico per averci seguito durante tutti i salti temporali e i rifacimenti, dirò che sono finiti", ha detto. "Da qui in avanti racconteremo la storia in tempo reale". Alcuni fan sono stati decisamente contrariati dall'idea di perdere i loro attori preferiti della serie, dato che i frequenti salti temporali della Stagione 1 hanno reso necessari dei recast.

Sebbene non sia ancora stata fissata una data precisa per la première della Stagione 2, Bloys ha confermato che non c'è alcuna possibilità che la serie ritorni nel 2023.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.