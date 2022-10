House of the Dragon, la produttrice su Daemon: 'Vedremo un nuovo lato di lui nel finale'

Daemon Targaryen ha rubato la scena sin dal primo episodio di House of the Dragon: il personaggio interpretato da Matt Smith è stato secondo molti il vero MVP di questa prima stagione (Rhaenyra permettendo, chiaramente) anche e soprattutto grazie alle mille sfaccettature di cui ha fatto sfoggio episodio dopo episodio.

Mentre il trailer del season finale di House of the Dragon alimenta il nostro hype per questo decimo episodio dello show HBO, dunque, la produttrice esecutiva Sara Hess si concentra proprio sul fratello di re Viserys in vista di questo gran finale, anticipandoci nuovi lati del suo carattere ancora tutti da scoprire.

"Vedremo un lato di lui completamente diverso" è stato il telegrafico commento di Hess al riguardo. Non che ne abbiamo visti pochi, di lati di Daemon: in questi primi novi episodi il cavaliere di Caraxes si è mostrato al tempo stesso violento, folle, vendicativo, bellicoso, ma anche amante della cultura, fine stratega, appassionato amante e addirittura, contro ogni pronostico, fratello affettuoso (un po' in ritardo sui tempi, ma insomma... Meglio di niente!).

Quali sfaccettature di Daemon Targaryen scopriremo in questo season finale, dunque? Per saperne di più non resta che attendere una settimana! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del nono episodio di House of the Dragon.