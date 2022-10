House of the Dragon, la produttrice: 'Non capisco perché il pubblico ami tanto Daemon'

Daemon Targaryen, uno dei personaggi principali di House of the Dragon della HBO, è una persona oggettivamente terribile. Ha dimostrato più volte di essere uno spietato assassino, un vile manipolatore, un bugiardo implacabile e un perpetuo abusatore. Eppure, il pubblico della serie sta adorando il personaggio interpretato dal bravissimo Matt Smith.

Perfino la produttrice di House of the Dragon, Sara Hess, nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, non si spiega tutta questa ossessione del pubblico per il personaggio. A Hess è stato chiesto dell'amore e dell'affetto per Daemon che si è diffuso a macchia d'olio sulle piattaforme dei social media. Sebbene l'interpretazione dell'attore Matt Smith abbia certamente contribuito a questo fenomeno, Hess non riesce a capire come le azioni di Daemon lo abbiano aiutato a diventare l'oggetto di tutto questo affetto online.

"È diventato il fidanzatino di Internet in un modo che mi lascia perplessa", ha detto Hess. "Non che Matt non sia incredibilmente carismatico e meraviglioso, ed è incredibile nel ruolo. Ma Daemon stesso è... ecco, non vorrei che fosse il mio ragazzo! Sono un po' sconcertata dal fatto che tutti dicano: 'Oh, papino!'. E io mi chiedo: 'Davvero?' Come - in che modo - è stato un buon partner, padre o fratello - per chiunque? Non è Paul Rudd". Hess ha poi rivelato che vedremo un nuovo lato di Daemon nel finale di House of the Dragon.

Nella stessa intervista, la regista di House of the Dragon, Clare Kilner, ha dichiarato di non essere sorpresa dall'amore dimostrato per Daemon. Anche se, ha ammesso, è un membro terribile della famiglia.

"Adoro il fatto che la gente sia così coinvolta da questi personaggi, e credo che questo sia parte del divertimento", ha detto. "Un minuto prima ti piace qualcuno, e il minuto dopo ti piace qualcun altro. Ma non sono sorpresa. Matt è uno che rischia molto nelle sue interpretazioni e ha quel piccolo sorriso e, sai... non puoi farne a meno! È carismatico. La gente ama i cattivi. Ma non credo che sia particolarmente un buon padre o un buon fratello".

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.