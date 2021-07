House of the Dragon, la produzione interrompe le riprese per un caso di COVID-19

La Casa dei Targaryen è stata colpita dalla pandemia. HBO ha ufficialmente interrotto la produzione dell'attesa serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, a causa del COVID-19. Le riprese in Regno Unito sono state sospese per due giorni a causa di un caso di positività nella zona A che include cast e troupe.

Secondo quanto riporta Deadline si tratta di un membro della produzione, risultato positivo al tampone e immediatamente sottoposto ad isolamento in quarantena. La produzione riprenderà nella giornata di mercoledì 21 luglio.

Non si tratta di un caso isolato in Gran Bretagna, visto che anche la produzione della seconda stagione di Bridgerton è stata chiusa per la seconda volta in una settimana a causa di un caso di positività mentre Netflix ha dovuto interrompere la produzione di Matilda sempre a causa del virus.



Nonostante il governo britannico continui sulla via della riapertura, il virus si sta facendo sentire in tutto il Paese; quasi 52.000 persone sono risultate positive al Coronavirus in Inghilterra nella giornata di venerdì mentre ci sono stati 49 decessi e il primo ministro Boris Johnson e il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak sono stati costretti ad andare in isolamento perché entrati in contatto con il segretario alla salute Sajid Javid, positivo al Coronavirus.

Il fantasy drama di George R.R. Martin House of the Dragon ha iniziato la produzione ad aprile, ed è programmato in uscita nel 2022. Il cast comprende Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy e Fabien Frankel.



Il prequel di Game of Thrones esplorerà diverse timeline e i fan non vedono l'ora di tornare nel mondo de Il trono di spade.