House of the Dragon, al via la produzione della seconda stagione dello show!

La prima stagione di House of the Dragon ha immediatamente abbattuto il muro che ogni scettico aveva innalzato intorno a sé dopo il (per i più) deludente finale di Game of Thrones: la nuova serie HBO ha saputo conquistarci sin dal primo episodio, ed era solo questione di tempo, dunque, prima che i lavori riprendessero.

Intenta già a programmare le stagioni 3 e 4 di House of the Dragon, infatti, HBO non ha perso tempo ad annunciare la seconda stagione della serie con Emma D'Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith: ufficializzati praticamente subito dopo la conclusione della prima stagione, i nuovi episodi dello show ambientato a Westeros sono ora ufficialmente entrati in fase di lavorazione.

"È tempo di tornare ad Approdo del Re. La seconda stagione di House of the Dragon è ufficialmente in produzione" si legge nel sintetico post pubblicato dal profilo ufficiale di HBO su Instagram pochi minuti fa: la macchina si è rimessa in moto, dunque, per la gioia di tutti coloro che non vedevano l'ora di tornare a seguire le vicende di Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower e di tutti coloro che saranno coinvolti nella sanguinosa Danza dei Draghi. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Lo showrunner, intanto, ha promesso ancora più draghi in House of the Dragon 2.