House of the Dragon: il profetico easter-egg su Rhaenyra che non avete notato nella sigla

House of the Dragon episodio 2 ha svelato i titoli di testa dello show e la sequenza nasconde un profetico easter-egg dedicato alla principessa Rhaenyra che forse non avete notato.

La sigla, che riecheggia quella di Game of Thrones sia nel design che nella pigrissima colonna sonora di Ramin Djawadi (dal quale era lecito aspettarsi più di una semplice riproposizione delle musiche della serie originale), mostra i simboli dei vari personaggi che si muovono incastrandosi tra loro, come una sorta di 'Danza dei Draghi', il periodo storico di Westeros che verrà raccontato dalla storia: il primo che vediamo è quello di Aegon il Conquistatore, che ha portato i Targaryen a Westeros, e poiché Rhaenyra è attualmente l'ultima della sua stirpe, il suo è proprio l'ultimo simbolo che viene rivelato dal filmato introduttivo.

Tuttavia i fan hanno notato - come potete vedere nel post in calce all'articolo - che il simbolo di Rhaenyra corrisponde alla collana che Daemon le ha regalato nell'episodio 1: Rhaenyra e suo zio Daemon hanno una relazione a dir poco complessa nella serie, e anche se in questa sede non entreremo nel territorio degli spoiler offerti dal romanzo 'Fire & Blood' di George RR Martin sul quale lo show HBO è basato, il dettaglio offerto dalla sigla è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati, e suggerisce quanto Daemon sia importante per Rhaenyra.

Vi eravate accorti di questo particolare? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, quando uscirà House of the Dragon episodio 3 su Sky.