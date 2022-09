House of the Dragon: la profezia di Aegon cambia tutto sul finale di Daenerys e Jon Snow?

House of the Dragon è un adattamento del romanzo di George RR Martin 'Fuoco e Sangue', dedicato alla storia della dinastia dei Targaryen, ma i creatori della serie Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik ci hanno del loro legandolo ancora di più con la serie madre della saga, Game of Thrones.

Lo stratagemma narrativo utilizzato è l'introduzione della profezia di Aegon Targaryen nel primo episodio di House of the Dragon, andato in onda la settimana scorsa: questa profezia, assente nel libro, è stata denominata 'Song of Ice and Fire' come 'easter-egg' ai romanzi della saga letteraria, ma nel contesto del franchise HBO ha un forte impatto sulla storia di Daenerys Targaryen e Jon Snow raccontata nell'ultima stagione de Il Trono di Spade.

In House of the Dragon, Viserys I Targaryen, il re dei draghi, rivela che prima di conquistare il Continente Occidentale, Aegon I Targaryen fece un sogno profetico in cui vide la fine dell'umanità a causa di un terribile freddo inverno proveniente dal nord, un'oscurità che avrebbe minacciato l'esistenza dei vivi. Viserys rivela alla sua erede, la principessa Rhaenyra Targaryen, e di conseguenza agli spettatori, che Aegon ha chiamato il suo sogno Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (dal punto di vista del pubblico, il ghiaccio corrisponde agli Estranei e al Re della Notte, mentre il fuoco rappresenta i Targaryen e i loro draghi) e che lo scopo dei Targaryen a Westeros non è mai stato basato sulla pura ambizione e sul desiderio di potere, ma sulla necessità di salvare l'umanità dall'inverno incombente.

Il sogno di Aegon, mai menzionato da Game of Thrones ma anticipato da George Martin durante la fase promozionale dell'uscita del suo libro 'Fire & Blood' (va segnalato, a tal proposito, che Martin è accreditato come co-creatore della serie tv di House of the Dragon), rivela che il re Targaryen aveva effettivamente previsto l'unione di Daenerys e Jon Snow (alias Aegon Targaryen): una regina e un re Targaryen, che insieme sono stati in grado di sconfiggere i morti.

Inoltre, la profezia sembra anche anticipare la morte di Daenerys: secondo Aegon, infatti, l'obiettivo principale dei Targaryen a Westeros non era il controllo del regno ma la vittoria sui morti, e le sue parole potrebbero spiegare come mai, alla fine di Game of Thrones, nessun Targaryen siede sul Trono di Spade: il destino di Daenerys (e di Jon) non è mai stato quello di regnare su Westeros, ma 'solo' quello di guidare i vivi contro gli Estranei.

House of the Dragon è già stato rinnovato per una stagione 2 da HBO, e chissà che per il futuro il team creativo non abbia già preparato altri collegamenti con Game of Thrones: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



House of the Dragon è in programmazione esclusiva su Sky e in streaming su NOW.