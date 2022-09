House of the Dragon, la profezia di Aegon e quella di Melisandre coincidono?

Per ben otto stagioni di Game of Thrones Melisandre ci ha assillati con la sua profezia sul Dio della Luce e sul Principe che fu Promesso, il guerriero che sarebbe stato inviato dal dio stesso per sconfiggere gli Estranei: chi di voi, dunque, ha avuto una strana sensazione di deja vu durante questi primi episodi di House of the Dragon?

Già, perché lo show HBO che ci ha già regalato una scena d'incesto ci ha in effetti parlato, per bocca di re Viserys Targaryen, di una profezia che suona molto simile a quella di Melisandre: anni addietro, infatti, Aegon Targaryen aveva profetizzato la venuta di un principe appartenente alla sua discendenza e capace di salvare il mondo dal disastro totale.

"La sua sarà la canzone del ghiaccio e del fuoco" recita la profezia di Aegon, ricordandoci molto da vicino quel "nato dal sale e dal fumo" con cui Melisandre parlava dell'eroe venturo nella sua profezia: tutti i candidati della Strega Rossa, inoltre, avevano effettivamente sangue Targaryen nelle vene (oltre a Jon Snow e Daenerys, infatti, anche Baratheon era in piccola parte Targaryen grazie a sua madre).

Facile la vita per Melisandre, insomma: qualcuno aveva già fatto il grosso del lavoro molto prima di lei! Profezie a parte, comunque, House of the Dragon continua a vantare numeri impressionanti anche dopo il quarto episodio.