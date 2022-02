House of the Dragon, già pronta la stagione 2? Parla Casey Bloys di HBO

Le riprese di House of the Dragon sono terminate e come spesso succede in questi casi, sono già numerose le voci in merito ad una possibile seconda stagione. Sulla questione è anche intervenuto Casey Bloys, capo della programmazione della HBO, il quale ha discusso del futuro di questo prequel di GOT e di tutti gli altri spin-off in arrivo.

"In genere, mi piace molto parlare di ciò che potrebbe raccontare la seconda stagione di una serie e discutere delle sceneggiature", ha spiegato Bloys. "Ma prima di ufficializzare le cose, proviamo a capire come si comporta uno spettacolo. Detto questo, se stessi scommettendo, direi che ci sono ottime possibilità che House of the Dragon possa avere una seconda stagione. Ma proviamo a goderci le cose. Dateci un po' di tempo. Detto questo, siamo pronti per una seconda stagione e ci piacerebbe sicuramente andare avanti".

E sugli eventuali spin-off di Game of Thrones ha aggiunto: "In questo momento, c'è un solo spin-off di Game of Thrones in produzione ed è House of the Dragon. Nient'altro ha avuto il via libera. Ci sono vari altri progetti in fase di sviluppo, ma nient'altro ha il via libera e in questo momento siamo concentrati su House of the Dragon. Non credo che arriveranno tanto presto nuovi annunci".

Insomma, Casey Bloys non si sbottona, ma sembra chiaro che HBO ha in servo grandi progetti per il franchise di Game of Thrones. Quali sono le vostre aspettative al riguardo?