House of the Dragon, a che punto è lo spinoff di Game of Thrones? Uscita, trama, cast

Si fa sempre più vicina l'uscita di House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones incentrato sul terribile passato della Casata Targaryen e gli antenati di Jon e Daenerys. Basato sul romanzo di George R.R. Martin “Fuoco e sangue”, arriverà in Italia relativamente a breve. Ecco quanto sappiamo sulla trama, il cast e la data d'uscita.

Ambientata trecento anni prima delle vicende narrate nella serie originale, questo nuovo spin-off racconterà più a fondo, come detto, la storia di Casa Targaryen. Una nobile casata attanagliata però dallo spettro della follia e dalle profezie che la circondano: a lei vanno le molte teorie dei fan avveratesi in Game of Thrones.

Tra i personaggi che impareremo a conoscere meglio anche sul piccolo schermo spicca innanzitutto la Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys. Ma anche il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen, un guerriero senza pari e cavaliere di draghi.

Non mancano ovviamente esponenti di altre famiglie: un Lannister, Lord Corlys Velaryon o “The Sea Snake”. È il più famoso avventuriero che abbia solcato i mari e ritiene che la sua flotta sia la più grande al mondo. Assieme a tutte le altre figure, fidate o meno, che compongono la corte di Approdo del Re, dal Primo Cavaliere ai suoi consiglieri.

Nel cast troviamo la semi-debuttante Emma D’Arcy, ma anche il navigato Matt Smith, famoso per Doctor Who ma visto anche di recente in Last Night in Soho di Edgar Wright. Spiccano anche Steve Toussaint (Prince of Persia - Le sabbie del tempo), Olivia Cooke (Ready Player One) e Rhys Ifans (I love Radio Rock). Assieme a molti altri che compongono le new entry del cast di House of the Dragon. Purtroppo non ci saranno invece, com’è ovvio dall’ambientazione temporale, molti volti amati in Game of Thrones.

Per quanto riguarda l’uscita invece, non è ancora stata resa nota da HBO una data specifica. Nonostante i ritardi nelle riprese è però ufficiale, come da programma, che la serie uscirà in contemporanea negli Stati Uniti e da noi in un periodo non ancora specificato del 2022. In Italia verrà trasmessa su Sky e poi distribuita a cascata sulla piattaforma parallela NOW. E voi, siete pronti per lo spin-off? Ditecelo nei commenti!