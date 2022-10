House of the Dragon: qual è il significato di quella pagina strappata nell'episodio finale

In attesa dell'uscita dell'edizione home video della prima stagione di House of the Dragon, riviviamo insieme l'episodio finale andato in onda qualche giorno fa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Uno dei momenti più chiacchierati dai fan è stato quello in cui la regina Rhaenyra (Emma D'Arcy) viene a conoscenza della morte di suo padre, re Viserys (Paddy Considine), e dell'incoronazione di re Aegon (Tom Glynn-Carney) avvenuta in fretta e in furia davanti a tutta Approdo del Re per legittimarla agli occhi del regno. Quando Otto Hightower (Rhys Ifans) si reca a Roccia del Drago per offrirle condizioni di pace a Rhaenyra e a Damon (Matt Smith), porta con sé la pagina di un libro come messaggio da parte della regina Alicent (Olivia Cooke).

Quella pagina rappresenta l'amicizia 'strappata' di Rhaenyra e Alicent, un tempo migliori amiche che però le circostanze, le manovre di palazzo e le linee di successione hanno allontanato puntata dopo puntata anno dopo anno. Non a caso quella stessa pagina era già stata mostrata in House of the Dragon, più precisamente nell'episodio, con la giovane Alicent (Emily Carey) e la giovane Rhaenyra (Milly Alcock) si raccontano la storia della principessa Nymeria. In quella scena, con un gesto finale, Rhaenyra strappava la pagina in questione e la porgeva ad Alicent.

La pagina di Nymeria non è l'unico rimando al primo episodio della serie contenuto nel finale: tutti e due gli episodi, infatti, includono la scena di un parto finito male, ed entrambe le morti preludono a terribili conflitti in arrivo.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di House of the Dragon, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2023, potrebbe non arrivare prima del 2024.