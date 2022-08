House of the Dragon, quando esce l'episodio 2 doppiato in italiano?

Se non siete dei puristi delle serie tv e se per comodità preferite il doppiaggio italiano alla versione in lingua originale, dovrete pazientare ancora un po' per vedere il secondo episodio di House of the Dragon approdato su Sky Atlantic e Now TV nella notte tra il 28 e il 29 agosto.

The Rogue Prince ovvero Il Principe Canaglia, sarà disponibile in prima serata alle 21:15 al canale 110, seguito alle 22.15 dal terzo episodio in replica dopo la messa in onda avvenuta in prima tv nella notte precedente. Entrambi saranno disponibili anche on demand su Now TV.

La serie HBO è ambientato 200 anni prima rispetto agli eventi di Game of Thrones. Questo nuovo adattamento di Martin (qui co-creatore e produttore esecutivo) racconta la sanguinosa storia della famiglia Targaryen, la casata della ben nota Daenrys, da sempre lacerata da molteplici intrighi e tradimenti. La lotta per l'onnipresente Trono di Spade condurrà alla Danza dei Draghi, la celebre battaglia avvenuta tra l'anno 129 e il 131 tra Rhaenyra e Aegon II.

Il riscontro positivo ottenuto da questo spin-off ha spianato la strada al rinnovo di House of the Dragon per una seconda stagione e poca importa se il primo episodio ha creato notevoli polemiche per la crudeltà di alcune scene, il successo di House of the Dragon sembra ripercorrere in tutto e per tutto la parabola ascendente della serie che ha per prima inaugurato quello che sembra un franchise destinato a durare nel tempo.