House of the Dragon, quando esce l'episodio 3 doppiato in italiano?

Dopo la messa in onda dell'episodio 3 sottotitolato di House of the Dragon sono in molti ad attendere la versione doppiata in italiano. Scopriamo dunque quando, come e dove è prevista la trasmissione di Second of His Name.

Sarà sempre Sky Atlantic ad accogliere questo nuovo appuntamento dello spin-off di Game of Thrones, previsto in prima serata il 12 settembre alle 21:15 al canale 110. L'episodio in questione seguito dalla messa in onda dell'episodio 4 sottotitolato, sarà disponibile dunque anche su Now TV, l'ormai ben nota piattaforma streaming.

Come già accaduto in precedenza insomma, la versione doppiata arriva ad una settimana circa dalla diffusione della versione sottotitolata, cosa questa che sta facendo sempre più storcere il naso ai fan del mondo fantasy creato dalla penna di George RR Martin. Dopo il traumatico finale di Game of Thrones infatti, i telespettatori di House of the Dragon sono sempre più impazienti e desiderosi di scoprire cosa accadrà ai Targaryen in questo sequel che sembra promettere assai bene.

Tra tutti, quello che sembra essere il personaggio più amato dal pubblico è Daemon Targaryen, il fratello minore di Viserys interpretato dall'ormai ex star di Doctor Who Matt Smith. La sua interpretazione sta ricevendo il plauso unanime di fan e critica e sarà di certo interessante scoprire come proseguirà la sua lotta per trono di spade.