House of the Dragon, quando esce l'episodio 3 su Sky?

House of the Dragon prosegue nella sua incredibile ascesa e mentre la famiglia Targaryen continua ad essere lacerata da intrighi, lotte intestine e drammatici lutti, sui nostri schermi sta per arrivare un nuovo episodio dello show tratto dal mondo fantasy nato dalla penna di George RR Martin.

Il terzo episodio di House of the Dragon andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now TV nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. Per la precisione alle ore tre italiane. Prima della messa in onda di questo nuovo episodio, verranno riproposti i due precedenti proprio per permettere al pubblico di ripercorrere integralmente le burrascose vicende di questo prequel di Game of Thrones.

Il trailer di House of the Dragon 1x03 ha anticipato l'arrivo di un nuovo antagonista che metterà ancora più a dura prova la stabilità di Westeros. Stiamo parlando di Craghas Drahar, un cruento pirata che è solito inchiodare i suoi rivali a delle travi di legno in modo che questi vengano divorati da terribili creature marine.

Se Daemon dovesse riuscire a contrastare la sua avanzata nelle Stepstones, potrebbe guadagnare il favore delle potenti famiglie di Westeros ai danni della Principessa Rhaenyra già designata da Viserys come sua erede al Trono di Spade.

Ma il fratello del re non è l'unico rivale con cui il personaggio ora interpretato da Milly Alcock deve fare i conti. Infatti, contro di lei è pronto a cospirare anche Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re nonchè padre di Alicent il quale, spera di consegnare a suo nipote Aegon il pieno potere dei Sette Regni.