House of the Dragon, quando esce l'episodio 4 doppiato in italiano?

La calma apparente dell'episodio 3 di House of the Dragon è stata sconvolta dalla straordinaria vittoria di Daemon Targaryen contro il Mangiagranchi alle Stepstones. Ora, per scoprire cosa ne sarà del fratello minore di Re Viserys, non ci resta che attendere il nuovo episodio che nella versione italiana si farà ancora attendere qualche tempo.

L'episodio 4 di House of the Dragon doppiato in lingua nostrana sarà come da consuetudine messo in onda nella prima serata di Sky Atlantic alle ore 21.15 del 19 settembre. La puntata in questione, verrà poi seguita dalla puntata successiva nella versione originale, andata già onda nel corso della notte precedente. Ovviamente tutti gli episodi dello spin-off di Game of Thrones saranno resi disponibili in streaming anche su Now TV.

Pedina fondamentale o forse, giocatore più esperto di questa partita di scacchi sarà come sempre Otto Hightower. Dopo aver fatto sposare sua figlia Alicent con Re Vyseris, riuscirà a rendere suo nipote Aegon il prossimo sovrano di Westeros? O invece, la primogenita orfana di madre riuscirà ad avere la meglio?

Gli intrighi non mancheranno di certo nei Sette Regni, e la mitologia di George RR Martin catalizzerà ancora una volta l'attenzione del pubblico che dopo la cocente delusione di Game of Thrones non vede l'ora di rifarsi. House of the Dragon riuscirà a fare meglio dello show originale? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.