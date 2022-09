House of the Dragon, quando esce l'episodio 4 su Sky?

La lotta per il trono di spade sta diventando sempre più agguerrita in quel di Westeros e dopo la messa in onda dell'epico episodio 3 di House of The Dragon ricco di colpi di scena, scontri ed intrighi, il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa accadrà nel nuovo appuntamento con i Targaryen.

King of the Narrow Sea, questo il titolo prescelto per il quarto episodio dello spin-off di Game of Thrones, come le precedenti puntate va in onda, in contemporanea assoluta con HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nella notte di lunedì 12 settembre a partire dalle ore 3.00 italiane. L'episodio sarà visibile come sempre su Sky Atlantic e reso poi disponibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV.

Naturalmente, come ormai ben sapete, si tratta dell'episodio in lingua originale sottotitolato in italiano che come sempre, verrà poi riproposto anche in prima serata dopo la messa in onda dell'episodio 3 doppiato nella lingua nostrana previsto per le ore 21.15.

Continueranno i salti temporali di House of The Dragon e presto, potremo anche assistere al cambio di attrice previsto per quelle che fino ad ora sono state due delle principali protagoniste femminili. Presto Emma D'Arcy e Olivia Cooke prenderanno il posto di Milly Alcock e Emily Carey, interpreti delle giovani Rhaenyra e Alicent.

Fin qui, cosa ne pensate di House of the Dragon? Lo spin-off di Game of Thrones vi sta convincendo? Ditecelo nei commenti.