House of the Dragon, quando esce l'episodio 5 doppiato in italiano?

Dopo lo scandaloso episodio 4 di House of the Dragon che ha finalmente acceso lo scontro per l'ambitissimo Trono di Spade, per soddisfare le richieste dei meno avvezzi all'inglese, scopriamo quando andrà in onda l'episodio 5 nella versione doppiata in italiano.

Come per le puntate precedenti, questo andrà in onda ad una settimana esatta da quello in lingua originale. Per la precisione, We Light the Way verrà trasmesso il giorno 26 settembre su Sky Atlantic alle ore 21.15. In contemporanea poi, verrà anche reso disponibile in streaming su Now Tv.

Intanto, proprio dopo il clamore suscitato da King of the Narrow Sea, Milly Alcock ha difeso la scena di incesto di House of the Dragon precisando che per quanto agli dei nostri giorni possa apparire improbabile una relazione tra lo zio e la giovane nipote, per i Targaryen era cosa assai comune coniugarsi tra consanguinei. Tra l'altro proprio Daemon ha un'importanza capitale per Rhaenyra.

"Penso che sia complicato. Penso che Daemon sia un bene per lei... ma se questa è la cosa giusta per lei o meno, solo il tempo potrà stabilirlo. Rhaenyra ha un'età in cui non riesce a distinguere tra amore platonico, amore romantico e lussuria, perché non ha vissuto abbastanza a lungo e non ha vissuto quelle esperienze. Penso che capisca che c'è un sentimento molto forte che la lega a Daemon, ma non è del tutto sicura di dove questo sentimento potrebbe portarla".

Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere.