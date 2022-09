House of the Dragon, quando esce l'episodio 5 su Sky?

Il caos serpeggia a corte dopo quanto accaduto nell'episodio 4 di House of the Dragon e così molti sono impazienti di scoprire cosa accadrà nel resto della stagione. Chi riuscirà finalmente a conquistare il Trono di Spade? Qualche prezioso indizio potrà sicuramente giungere nella prossima puntata.

Come già anticipato dal nuovo trailer di House of the Dragon, nell'episodio 5 verrà celebrato il matrimonio tra Rhaenyra Targaryen e Laenor Velaryon. Sembra però che nel corso della cerimonia le cose non andranno del tutto bene visto che come si evince dal filmato ci sarà una sorta di rissa con spargimenti di sangue le cui ragioni appaiono per ora del tutto misteriose.

We Light the Way, come ormai d'abitudine per lo show dedicato alla famiglia Targaryen, andrà in onda , in contemporanea assoluta con HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nella notte di lunedì 19 settembre alle ore 3.00 italiane. Naturalmente l'episodio verrà trasmesso su Sky Atlantic e reso poi anche disponibile in streaming sulla piattaforma Now TV. Si tratta ovviamente della versione in lingua originale dell'episodio sottotitolato in italiano.

Se non siete dei fan della lingua inglese, dovrete pazientare ancora una settimana. L'episodio 5 doppiato in italiano verrà infatti trasmesso in prima serata sempre su Sly Atlantic il giorno 26 settembre.