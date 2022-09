House of the Dragon, quando esce l'episodio 6 su Sky?

L'attesa è finita, House of the Dragon sta per compiere un salto temporale che ci porterà avanti nel tempo permettendoci di incontrare finalmente le versioni più adulte di alcuni dei protagonisti tra cui, la nuova Rhaenyra Targaryen interpretata da Emma D'arcy.

L'attrice inglese classe 1992 prenderà il posto di Milly Alcock che ha già salutato i suoi colleghi in House of the Dragon e la lotta per il Trono di Spade si farà sempre più accesa. Chi tra i figli del Re Viserys prenderà il suo posto sullo scomodo seggio? Sicuramente qualche importante elemento in più verrà fornito dall'episodio 6 che come tutti i suoi predecessori andrà in onda nella notte italiana tra domenica 25 settembre e lunedì 26 settembre su Sky Atlantic.

Si tratta della versione originale sottotitolato in italiano che in contemporanea con HBO sarà disponibile in streaming sulla piattaforma ausiliaria Now TV. Naturalmente. se non volete aspettare le 3 di notte, potrete vedere l'episodio in questione in replica la sera di lunedì sempre su Sky Atlantic subito dopo la messa in onda dell'episodio 5 doppiato in italiano.

Come dice il titolo stesso, ovvero The Princess and Queen, la tensione tra Rhaenyra e Alicent, quella che era la sua più cara amica divenuta poi seconda moglie di suo padre, si farà sempre più accesa. Non mancheranno come al solito gli intrighi di palazzo e gli schieramenti più o meno aperti. Chi la spunterà?