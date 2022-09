House of the Dragon, quando esce l'episodio 7 su Sky?

Il salto temporale di House of the Dragon avvenuto nell'episodio 6 ci ha portato finalmente nel vivo dello show HBO, mostrandoci una ormai adulta Rhaenyra Targaryen messa sempre più in difficoltà dagli intrighi di palazzo e soprattutto dalla sua ormai ex migliore amica Alicent. Come proseguirà dunque lo spin-off di Game of Thrones?

Il finale di The Princess and the Queen ci ha messo di fronte a tre morti illustri, la prima quella di Laena Velaryon, che decide di farsi bruciare dal suo drago dopo non essere riuscita a dare alla luce il suo terzo figlio dopo che Daemon a differenza di Re Viserys ha scelto di non costringerla a subire un cesareo che l'avrebbe certamente uccisa.

Sempre con il fuoco è arrivata poi la morte di Harwyn Strong e suo padre che dopo aver fatto ritorno ad Harrenhall sono morti in un incendio causato da Ser Larys che ormai è sempre più centrale nelle dinamiche di House of the Dragon.

Per sfuggire alle malelingue d'altronde, Rhaenyra, Leonor e i "loro" tre figli scappano da Approdo del Re per cercare riparo a Dragonstone, la tempesta è però sempre più vicina e per la Principessa e i suoi cari non sarà facile sfuggirvi.

Per scoprire come andranno le cose dunque, non ci resta che attendere l'episodio 7 di House of the Dragon che come sempre andrà in onda alle ore 03.00 italiane su Sky Atlantic, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre, nella sua versione sottotitolata in lingua originale.