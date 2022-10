House of the Dragon, quando esce l'episodio 8 su Sky?

L'anteprima dell'episodio 8 di House of the Dragon ha acceso l'hype degli spettatori che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nell'ormai sempre più sanguinosa lotta per il desideratissimo Trono di Spade.

Gli equilibri sempre più precari del Re Viserys sono messi ormai irrimediabilmente dalla lotta a due che vede di fatto contrapporsi la sua primogenita Rhaenira alla sua consorte Alicent. La seconda, pronta a tutto pur di stravolgere la linea di successione designata e permettere al suo primogenito di diventare il prossimo sovrano dei Sette Regni.

The Lord of Tides ovvero Il Signore delle Maree, è il titolo del prossimo episodio che come di consueto andrà in onda sottotitolato in lingua originale nella notte tra il 9 e il 10 ottobre su Sky Atlantic e sarà disponibile poi anche in streaming sulla piattaforma Now TV. Sarà possibile rivederlo poi in replica nel corso della serata successiva.

Chiaramente, come suggerisce lo stesso nome dato a questa puntata, un ruolo chiave sarà svolto dalla famiglia Velaryon che, nonostante il matrimonio di Rhaenyra con Daemon, è pronta a supportare la cosiddetta Regina Nera nella sua guerra contro la fazione dei Verdi.

questo prequel di Game of Thrones dedicato ai Targaryen.