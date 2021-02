House of the Dragon, quando uscirà il prequel di Game of Thrones? Le ultime novità

I fan di Game of Thrones non vedono l'ora di scoprirne di più sul progetto di House of the Dragon, nuovo progetto spin-off del fantasy drama ideato da David Benioff e Dan Weiss, che andrà a mostrarci l'incredibile e violenta storia dei Targaryen e di come sono diventati la famiglia più venerata e temuta di tutta Westeros.

Con svariate novità che sono arrivate, tra cui l'ingresso di 4 nuovi attori nel cast di House of the Dragon, e l'incredibile notizia che il compositore Ramin Djawadi che ha già lavorato per GOT si occuperà della colonna sonora anche di House of the Dragon, sono in molti che si chiedono a questo punto quando potrebbe uscire la serie che sarà scritta e ideata da Miguel Sapochnik e Martin e Ryan Condal.

I lavori sul set di House of the Dragon

Abbiamo recentemente scoperto che, secondo quanto detto dal presidente della programmazione HBO Casey Bloys, le riprese dello spin-off prequel de Il Trono di Spade inizieranno ad aprile del 2021. Ha inoltre confermato che gli episodi della prima stagione saranno 10, e che Sapochnik e i Condal sono al lavoro già da molto tempo alla sceneggiatura, con tutti gli episodi che sono in "diverse fasi di scrittura". Fermo restando che, purtroppo, sembra quantomeno "ottimistico" pensare che la produzione possa iniziare ad aprile senza intoppi dovuti alla pandemia globale di COVID-19 (e per via della nuova variante che sta preoccupando il Regno Unito, dove si svolgeranno le riprese), è lecito dunque da chiedersi quale potrebbe essere la plausibile finestra di uscita temporale per il primo ciclo di episodi della serie, se le promesse fossero mantenute.

Quando vedremo la stagione 1 di House of the Dragon?

Se tutto andrà liscio e senza stop o ritardi, è plausibile aspettarsi che le riprese si prolungheranno comunque fino alla fine del 2021. La pubblicazione settimanale delle puntate, tuttavia, potrebbe risultare utile per velocizzare i lavori di post-produzione, che potrebbero procedere con i primi episodi già mentre gli ultimi sono ancora in lavorazione. In un'ottica così ottimistica, è possibile pensare che la première della serie incentrata sui Targaryen e sul loro ruolo nella storia di Westeros potrebbe uscire entro la primavera del 2022. La previsione più pessimistica, invece - che prevede quindi problematiche e rimandi - ci spinge a pensare che le prime puntate della serie possano essere pubblicate alla fine del 2022, se non all'inizio del 2023. Staremo a vedere.

