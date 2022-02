House of the Dragon: quando uscirà il nuovo trailer dello spin-off di Game of Thrones?

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, il responsabile della programmazione di HBO e HBO Max, Casey Bloys, ha parlato brevemente delle serie più attese tra il 2022 e il 2023 sulla piattaforma streaming e sul canale via cavo americano. Tra queste svetta certamente anche House of the Dragon, primo spin-off di Game of Thrones.

Bloys ha accennato alla possibilità che lo show tratto da Game of Thrones possa presenziare con un panel al prossimo Comic-Con di San Diego, visto che recentemente era emersa qualche indiscrezione su questa possibilità. Tuttavia, il produttore ed executive di HBO pare sia completamente all'oscuro della cosa e spiega che ancora i piani della rete per House of the Dragon devono ancora essere annunciati, così come ha parlato del possibile arrivo del nuovo trailer.

"Non so nulla del Comic-Con; non abbiamo annunciato ancora nessuno dei nostri piani. Non voglio nemmeno sbilanciarmi e dire 'presto' ma inizierete sicuramente a vedere del materiale... se dicessi 'presto' rimarrebbe vago. Quindi, forse presto".

Nella medesima intervista, Bloys ha parlato della seconda stagione di House of the Dragon: "In genere, mi piace molto parlare di ciò che potrebbe raccontare la seconda stagione di una serie e discutere delle sceneggiature. Ma prima di ufficializzare le cose, proviamo a capire come si comporta uno show. Detto questo, se stessi scommettendo, direi che ci sono ottime possibilità che House of the Dragon possa avere una seconda stagione. Ma proviamo a goderci le cose. Dateci un po' di tempo. Detto questo, siamo pronti per una seconda stagione e ci piacerebbe sicuramente andare avanti".

Sappiamo che in cantiere HBO ha anche altri spin-off di Game of Thrones, anche se finora nessuno di questi ha avuto il via libera da parte dello studio: "In questo momento, c'è un solo spin-off di Game of Thrones in produzione ed è House of the Dragon".