House of the Dragon, altre quattro aggiunte a cast dello spin-off di Game of Thrones

Secondo gli ultimi aggiornamenti sullo spin-off prequel di Game of Thrones, le riprese di House of the Dragon stanno partire. Intanto però, la serie dà il benvenuto ai nuovi membri del cast appena annunciati.

Un corvo da Westeros ci ha infatti avvisato che ci sono buone nuove da comunicare su House of the Dragon: Steve Touissant (Pine Gap, Prince of Persia), Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man, Notting Hill), Eve Best (Fate: The Winx Saga, Il Discorso del Re) e Sonoya Mizuno (Ex-Machina, Devs) si vanno ad unire a un già nutrito cast che include anche Matt Smitt, Olivia Cooke e Emma D'Arcy in alcuni dei ruoli principali.

Steve Touissant sarà Lord Corlys, della casata dei Velaryon, una stirpe valyriana antica quanto quella dei Targaryen. Precedentemente, per il ruolo era stato considerato l'attore Danny Sapani (Killing Eve, Harlots). "Il Serpente Marino, il più rinomato avventuriero dei mari nella storia di Westeros, Lord Corlys ha trasformato la sua casata in una più ricca persino di quella dei Lannister, e in possesso della flotta più grande al mondo".

Rhys Ifans sarà Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re. "Ser Otto serve con fedeltà e lealtà sia il regno che il suo sovrano. E per come la vede il Primo Cavaliere, la più grande minaccia per il regno è il fratello del Re, Daemon (Matt Smith), e la sua posizione di erede al trono".

Eve Best sarà la Principessa Rhaenys Velaryon. "Signora dei Draghi e moglie di Lord Corlys Velaryon, "La Regina che mai fu" è stata messa da parte come erede al trono al Gran Consiglio perché il regno le ha preferito il cugino, Viserys, per il semplice fatto di essere uomo".

Sonoya Mizuno sarà Mysaria, "che è arrivata a Westeros senza nulla, e che è stata venduta più volte di quante possa ricordare. Avrebbe potuto aspettare... Ma invece è riuscita ha diventare la più fidata e più improbabile degli alleati per il Principe Daemon Targaryen, l'erede al trono".

Ah, l'aria di sotterfugi, alleanze e tradimenti tipica di Westeros, come ci era mancata!

House of the Dragon verrà trasmesso su HBO nel 2022.