House of the Dragon: Ramin Djawadi comporrà anche le colonne sonore del prequel di GOT

Uno degli elementi distintivi di Game of Thrones sono state sicuramente le colonne sonore composte dalla straordinario Ramin Djawadi. L'autore a quanto sembra, prenderà parte anche alla prossima serie prequel House of the Dragon che presto entrerà in produzione per HBO.

Creatore dell'iconico tema di GOT, Djawadi è uno dei pochi nomi coinvolti nel prossimo spin-off che faceva anche parte della serie principale. Il compositore si è aggiudicato due Emmy per il suo lavoro in Game of Thrones ed è stato anche nominato due volte per l'altra serie di punta della HBO, ovvero Westworld.

Riportare Djawadi in House of the Dragon aiuterà sicuramente a collocare la prossima serie nello stesso mondo dell'originale, soprattutto se la sua nuova colonna sonora prenderà in prestito motivi o altri temi riconoscibili. Tutto ciò permetterà al pubblico di essere maggiormente legato allo show.

Ambientato 300 anni prima di Game of Thrones e basato sul romanzo Fire & Blood di George RR Martin, House of the Dragon seguirà l'ascesa della casata Targaryen attraverso la conquista di Aegon, esplorando anche la famigerata guerra civile. Finora, il cast include Paddy Considine come Re Viserys I, Olivia Cooke come Alicent Hightower, Matt Smith come il Principe Daemon Targaryen e Emma D'Arcy nel ruolo della Principessa Rhaenyra Targaryen.

Stando a quanto fin qui riportato, House of the Dragon verrà rilasciata nel 2022.