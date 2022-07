House of the Dragon, le reazioni all'anteprima: è all'altezza di Game of Thrones?

Oltre tre anni dopo la fine di Game of Thrones i fan dell'universo nato dalla penna di George R.R. Martin sono in trepidante attesa della serie spin-off House of the Dragon che debutterà su HBO il prossimo 21 agosto. Ecco le prime reazioni dei critici che hanno assistito alla premiere globale di Los Angeles!

Dopo l'anteprima mondiale di qualche giorno fa, arrivano sul web le prime opinioni della stampa di settore d'oltreoceano su House of the Dragon, prequel ambientato 200 anni prima degli eventi della serie madre che mostrerà le lotte interne alla famiglia Targaryen per la successione al trono di Re Viserys I (interpretato da Paddy Considine), tra chi sostiene la principessa erede Rhaenyra (Emma D'Arcy) e chi supporta invece le pretese del giovane fratello del re, Daemon Targaryen (Matt Smith).

Dopo l'uscita del trailer ufficiale di House of the Dragon, ecco i primi pareri sullo show!

Per Steve Weintraub di Collider "House of the Dragon è davvero ben fatta e continuerò di sicuro a guardarla. Dopo la fine dell'episodio ci hanno mostrato un'anteprima estesa della stagione e sembra ottima!", mentre la collega Christina Raddish dichiara che si tratta di uno show "epico per la sua entità e la sua portata, che racconta la storia personale e intima di una famiglia mostrando allo stesso tempo affetto e disfunzione".

Secondo Brandon Katz di The Wrap, House of the Dragon è "un degno successore" della serie principale e il primo episodio "spiega in modo efficiente il contesto in relazione a Game of Thrones, presentando i personaggi principali ed esponendo il conflitto al centro della serie".

"Non sapevo quanto mi fosse mancato il tema di Game of Thrones finché non l'ho sentito stasera alla premiere di House of the Dragon" ha rivelato invece Cat Combs. "Il primo episodio è fantastico, non vedo l'ora di vedere i prossimi!".

Le prime reazioni all'anteprima del pilot sembrano dunque ottimistiche, con la speranza condivisa che lo show sappia reggere nel tempo, poiché si parla già di una possibile stagione 2 di House of the Dragon.

Appuntamento al prossimo 22 agosto, la fatidica data in cui alle prime ore del mattino Sky trasmetterà in contemporanea con gli USA il primo episodio in versione originale di House of the Dragon.