House of the Dragon è già da record: premiere più vista di sempre per HBO!

House of the Dragon ha debuttato in queste ore su HBO negli USA (e su Sky in Italia) e a quanto pare il primo spin-off del capolavoro fantasy Game of Thrones si è già rivelata una serie da record.

In questi minuti infatti HBO ha segnalato che House of the Dragon ha conquistato un totale di 9,986 milioni di spettatori sulle varie piattaforme che hanno trasmesso il suo primo episodio, un numero che equivale a circa 8 milioni di spettatori in più rispetto a quelli accumulati dalla premiere dell'originale primo episodio di Game of Thrones, che andò in onda nel 2011 con 2,22 milioni di spettatori. Nonostante una serie di recensioni meno calorose di quanto ci si potesse aspettare (lo show ha attualmente un punteggio di 82% su Rotten Tomatoes e di 69 su Metacritic) il successo è stato clamoroso, senza dubbio condizionato dalla popolarità raggiunta dal franchise creato da George Martin nello scorso decennio.

Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max ha commentato lo storico debutto di House of the Dragon, dichiarando: "È stato meraviglioso vedere milioni di fan de Il Trono di Spade tornare con noi a Westeros ieri sera. House of the Dragon presenta un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno riversato il loro cuore e la loro anima nella produzione e siamo estasiati dalla risposta positiva degli spettatori. Non vediamo l'ora di condividere con il pubblico ciò che George, Ryan e Miguel hanno in serbo per questa stagione..."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti, guardate il trailer finale di House of the Dragon.