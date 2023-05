House of the Dragon, la regista sulla scena del bordello: 'Ispirata a una mia esperienza'

Esattamente come Game of Thrones, House of the Dragon ci ha regalato un bel po' di scene destinate a imprimersi immediatamente nella nostra mente: una di queste è senza ombra di dubbio quella che vede Daemon e Rhaenyra concedersi una piccola scappatella in un bordello, per la quale la regista Clare Kilner si è ispirata a una sua esperienza.

"Io tendo a personalizzare molto le cose che faccio e non ero mai stata in un bordello, ma quando avevo 22 anni stavo lavorando a Berlino e il mio vicedirettore di scena mi portò in questo club davvero folle. Era un club gay, lui è gay, e mi portò nei meandri di questo posto per questi corridoi. [...] Entrammo in questa camera e lui mi mise un braccio intorno alle spalle, facemmo finta di stare insieme. Lui restò con me tutto il tempo, c'era quest'atmosfera così carica di sesso ma era in qualche modo anche poetico e misterioso" ha ricordato la regista della serie che secondo George R.R. Martin si è rivelata più difficile di Game of Thrones.

"Quindi parlai a Miguel Sapochnik e a Ryan Condal di questa mia esperienza e loro mi dissero: 'Vai, fallo'" ha poi concluso Kilner. Cosa ne dite? Le esperienze pregresse della regista sono bastate a rendere al meglio la sequenza? Diteci la vostra nei commenti! Scene di sesso a parte, intanto, ecco perché l'opening di House of the Dragon ha confuso Nikolaj Coster-Waldau.