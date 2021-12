House of the Dragon, Rhys Ifans aggiorna sullo status della serie

Manca ancora un po' prima che potremo vedere di che pasta è fatto lo spin-off di Game of Thrones House of the Dragon, ma nel frattempo, Rhys Ifans ci fa sapere a che punto è la produzione.

È da un po' che non abbiamo notizie di House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones incentrato principalmente sulla casata dei Targaryen.

Il motivo, a quanto pare, è però dei più semplice: si sta lavorando sodo per portarlo sul piccolo schermo.

Il cast e la crew dello show sono ancora intenti a girare, come rimarca anche Rhys Ifans, l'interprete di Otto Hightower, il primo Cavaliere del re Viserys Targaryen (Paddy Considine).

"Dovrete aspettare e vedere. E credo che dovrete aspettare perché non sono sicuro di quanto andrà in onda" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Screen Rant, aggiungendo che "Al momento stiamo ancora girando".

"Ma sì è davvero elettrizzante, e non voglio farmi scappare molto al riguardo, non posso proprio" ha poi concluso.

L'estrema segretezza su questo tipo di progetti non è certo una novità, ma chi ne ha parlato un po' più a fondo c'è: Matt Smith ha svelato le differenze tra House of the Dragon e Game of Thrones, mentre Miguel Sapochnik ha parlato di come lo spin-off si collega a Game of Thrones.