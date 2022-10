House of the Dragon e quella ripetitività dei nomi: la tradizione Targaryen confonde i fan

L'episodio 8 di House of the Dragon ha rivelato che Rhaenyra e Daemon dopo le nozze hanno messo al mondo due figli, Aegon e Viserys, i cui nomi sono ormai da tempo un emblema vero e proprio della famiglia Targaryen. La ripetitività però con cui i nascituri vengono "battezzati" crea non poche difficoltà al pubblico dello show HBO.

Aegon prende il nome dal celebre Conquistatore, il primo re del Continente Occidentale, fondatore della dinastia regnante dei Targaryen nonchè colui che ha riunificato i Sette Regni sotto un solo Trono con i suoi tre grandi draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Viserys invece, prende il nome dal padre di Rhaenyra e dal fratello di Daemon, e mira così a rendere omaggio ad un parente più prossimo nonchè dententore in carica della della corona. Tuttavia, la denominazione scelta per i due bambini ha molto altro ancora da dire.

La pretesa di Rhaenyra al Trono di Spade continua ad essere contestata in House of the Dragon, soprattutto per quanto concerne la legittimità dei suoi tre figli con Laenor Velaryon. Pertanto, dare alla prole avuta con Daemon i nomi di Aegon il Conquistatore e re Viserys I Targaryen aumenta la percezione della legittimità della sua famiglia nel regno. Qualora infatti i suoi primi tre figli dovessero essere costretti a lasciare la linea di successione, lei avrebbe comunque i restanti due come legittimi eredi di puro sangue Targaryen, essendo lei stessa la figlia del Re e suo marito il fratello.

Si tratta tra l'altro di un chiaro affronto a Alicent, che ritiene il suo primo figlio Aegon il legittimo erede al Trono di Spade ed è inoltre, una chiara dichiarazione di stima e d'amore da parte di Rhaenyra e Daemon proprio al Re Viserys, la cui interpretazione di Paddy Considine è stata elogiata anche da George RR Martin.