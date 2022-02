House of the Dragon: le riprese dello spin-off di Game of Thrones sono terminate!

E' un periodo decisamente positivo per la HBO, che sta sfornando serie di grande successo come And Just Like That, Peacemaker ed Euphoria, toccando tanti generi diversi. Il network ha deciso di dare vita anche a un nuovo spin-off di Game of Thrones, altro prodotto celebre, che sarà intitolato House of the Dragon, e di cui sono appena terminate le riprese.

Come sappiamo House of the Dragon sarà una serie prequel di GoT, e considerando che le riprese sono terminate, potrebbe arrivare prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Secondo molti, infatti, lo show sarà mandato in onda entro la fine dell'anno, ma il Chief Content Officer di HBO, Casey Bloys, ha detto di non poter assicurare ancora niente su una eventuale data di uscita. Tuttavia ha rivelato che il network starebbe già pensando a un rinnovo, qualcosa di curioso, dal momento che ancora non sappiamo neanche quando arriverà la prima stagione.

"In generale, mandiamo il prodotto in onda e vediamo come va, ma [in questo caso] ovviamente faremo i preparativi in anticipo per assicurarci di essere in vantaggio" ha detto Bloys sul rinnovo. "Se state scommettendo sull'eventuale arrivo di una seconda stagione, credo che probabilmente stiate portando avanti una scommessa abbastanza buona".

Il Chief Content Officer ha poi parlato dello status dei vari spin-off di GoT: scoprite cosa ha detto!